В прошлом году в Азербайджане родилось почти 68 тыс мальчиков

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Азербайджане зарегистрировано рождение 67 972 мальчиков и 59 616 девочек.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава Службы реестра актов гражданского состояния Министерства юстиции Азербайджана Рейхана Керимова, сообщает в понедельник Trend.

Она добавила, что из них 1 691 близнецов, 46 – троен, в одной семье родились четверо новорожденных: "Мальчикам больше всего были даны имена Юсиф, Угур, Гусейн, Магомед и Али, девочкам – Захра, Марьям, Мелек и Айлин".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)