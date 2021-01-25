В 2020 году в Азербайджане были обезврежены 254 преступные группировки

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане были обезврежены 254 преступные группировки.

Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана, посвященного проделанной в 2020 году работе и предстоящим задачам, сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает в понедельник Trend.

Заседание прошло с участием представителей центрального аппарата Генпрокуратуры, руководства Республиканской военной прокуратуры, прокуратуры и военной прокуратуры Нахчыванской АР, а также Бакинской городской прокуратуры.

По словам генпрокурора, за указанный период в органах прокуратуры в короткие сроки были проведены структурные и кадровые реформы с целью повышения эффективности работы, была обновлена ​​нормативно-правовая база, регулирующая деятельность прокуратуры.

"За отчетный период в результате совместной работы с другими правоохранительными органами было обеспечено раскрытие 84,3 процента из 26 004 преступлений, зарегистрированных во всех государственных органах, осуществляющих оперативный розыск и следственные действия. Из них 94,5 процента составили преступления, следствие и дознание по которым были проведены в рамках полномочий прокуратуры и органов внутренних дел, а раскрываемость составила 85,5 процента", - сказал Алиев.

Он отметил, что по сравнению с 2019 годом в прошлом году снизилось число преступлений, связанных с умышленным причинением легких телесных повреждений, кражей, грабежом, кражей со взломом, мошенничеством, присвоением и растратой средств, а также в связи с нарушением правил дорожного движения и эксплуатацией транспортных средств, должностных преступлений. Было обеспечено раскрытие остававшихся в течение прошлых лет нераскрытыми 310 уголовных дел, обезврежены 254 преступные группировки.

За отчетный период прокуратура завершила предварительное расследование 795 уголовных дел в отношении 1045 человек и направила эти дела в суд. По сравнению с 2019 годом увеличилось на 34 случая число преступлений, связанных с умышленным убийством. Зарегистрированы 193 умышленных убийства, из которых 94 процента были раскрыты, добавил Кямран Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)