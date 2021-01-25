Программа "Время урока" в Азербайджане представлена в соответствии с расписанием

БАКУ /Trend/ - На телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş в соответствии с расписанием на 25 января представлена программа "Время урока", сообщили в понедельник Trend в Министерстве образования Азербайджана.

Было отмечено, что программа включает уроки для азербайджанского и русского секторов. Минобразования рекомендует обращать внимание на расписание уроков, изучать представленные в программе "Время урока" темы, потому что эти телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.

Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале, странице видеоуроков в Facebook, на портале видеоуроков (video.edu.az), а также на странице телеканала "Təhsil" (Образование) в Facebook.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)