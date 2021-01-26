После послаблений карантина возросло число пассажиров, пользующихся ж/д транспортом

БАКУ / Trend/ - После отмены системы SMS-разрешений в Азербайджане выросло число пассажиров, ежедневно пользующихся железнодорожным транспортом.

Об этом в ответ на запрос Trend сказали в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было подчеркнуто, что в пассажироперевозках отмечен 50%-ный рост: "В дни режима особого карантина поездами Баку-Сумгайыт-Баку ежедевно пользовались до 4 тысяч пассажиров. С 18 января, когда были отменены SMS-разрешения, число пассажиров этого направления стало больше, составив 6 тысяч человек в день".

До ужесточения режима особого карантина с 14 декабря в направлении Баку-Сумгайыт-Баку поездами воспользовались свыше 7 тысяч пассажиров в день.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)