В Азербайджане еще 551 человек выздоровел от COVID-19, выявлено 326 случаев инфицирования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 551, скончались семь человек, сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 229 358 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 221 116 человек вылечились, 3 100 – скончались, число активных больных – 5 142 человека.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 807 тестов, в целом за все время пандемии – 2 372 616 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)