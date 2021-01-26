В Азербайджане еще 551 человек выздоровел от COVID-19, выявлено 326 случаев инфицирования

Общество 26 января 2021 16:32 (UTC+04:00)
В Азербайджане еще 551 человек выздоровел от COVID-19, выявлено 326 случаев инфицирования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 551, скончались семь человек, сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 229 358 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 221 116 человек вылечились, 3 100 – скончались, число активных больных – 5 142 человека.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 807 тестов, в целом за все время пандемии – 2 372 616 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

В Азербайджане еще 551 человек выздоровел от COVID-19, выявлено 326 случаев инфицирования - Gallery Image
В Азербайджане еще 551 человек выздоровел от COVID-19, выявлено 326 случаев инфицирования - Gallery Thumbnail
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