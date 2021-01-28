Результаты вакцинации будут видны в течение двух месяцев - Муса Гулиев

БАКУ /Trend/ - Положительные результаты вакцинации от коронавируса мы увидим в течение двух месяцев, сказал в четверг Trend глава парламентского комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев.

Гулиев отметил, что если вакцинация проводится по разработанной стратегии, также проводится просветительская работа, а население будет активно привлечено к вакцинации, то в течение двух месяцев будут видны положительные результаты: "Ранее двух месяцев что-то говорить о росте или ослаблении вируса неправильно. Но пока негативной тенденции нет, число случаев заражения в течение дня существенно снизилось. Если раньше было 3-4 тысячи случаев заражения в день, то теперь мы говорим о 200-300. Надеюсь, что эта тенденция будет продолжена. По мере продолжения вакцинации случаи заражения сократятся. Но все равно необходимо беречь себя, т.е. соблюдать социальную дистанцию, носить маску, соблюдать гигиенические правила и т.д.".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)