Азербайджан входит в группу риска по птичьему гриппу

БАКУ /Trend/ - Птичий грипп распространяют перелетные птицы, а в Азербайджане есть места постоянной и временной зимовки этих пернатых,поэтому наша страна входит в группу риска по этой болезни.

Об этом сказал завотделом здоровья животных Агентства пищевой безопасности, главный государственный ветеринарный инспектор страны Галиб Абдулалиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, на берегах Каспия, в болотистых участках многих государственных заповедников, на территории Центрального Арана зимуют перелетные птицы: "По этой причине наша страна входит в группу риска по птичьему гриппу. Поэтому важно предотвратить контакты домашних птиц с перелетными и степными птицами, в особенности, c воронами, голубями, воробьями. Во время ухода за этими птицами должны соблюдаться правила гигиены. В случае обнаружения птичьих трупов нужно обязательно проинформировать соответствующие структуры".

Абдулалиев добавил, что в связи с птичьим гриппом проводятся периодические мониторинги. В ходе мониторингов, которые были проведены в ноябре, декабре и январе, подозрительных случаев в связи с болезнью не зафиксировано.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)