Коллектив школы, в открытии которой принял участие Президент Азербайджана, выражает благодарность - репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - Строительство и реконструкция школ - один из главных приоритетов в нашей стране. Работа, проводимая в Азербайджане в этой сфере в последние годы, является ярким примером внимания руководства страны к образованию.

Проводится планомерная работа в направлении качественных изменений в образовании, параллельно с реконструкцией ведется улучшение материально-технической базы.

Большая работа в этом направлении была проделана также в школе № 90 в поселке Рамана, на открытии которой сегодня присутствовал Президент Ильхам Алиев.

Два корпуса школы, построенные в 1939 и 2002 годах, были снесены и на их месте возведен новый корпус на 960 ученических мест. В новом корпусе школы, оснащенном современным учебным оборудованием, созданы 40 классных комнат, два кабинета информатики, четыре кабинета трудового обучения, кабинеты военной подготовки и музыки, химическая, физическая и биологическая лаборатории, библиотека, спортивный и актовые залы, две столовые. Капитально отремонтированы и построенные в этом учебном заведении в 2006 году учебный корпус на 288 ученических мест и спортзал.

Для школы построены: новая котельная, насосная, два подземных резервуара для воды емкостью по 100 кубометров каждый, на приусадебном участке проведены работы по благоустройству, освещению и озеленению.

Директор школы Егана Магеррамова в беседе с Trend TV выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву за созданные здесь новые условия. По ее словам, благодаря вниманию и заботе Президента и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, качество образования в Азербайджане за последние годы улучшилось.

Наряду с директором признательность главе государства за созданные условия также выразил педагогический коллектив школы.

Представляем вашему вниманию репортаж из школы:

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)