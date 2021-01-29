В Баку еще на одной улице организована автобусная полоса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) завершило организацию специальной автобусной полосы еще на одной столичной улице.

Как сообщил в пятницу Trend в БТА, на всей протяженности улицы Рашида Бейбутова в соответствии с требованиями автобусной полосы нанесена дорожная разметка, а также размещен дорожный знак, указывающий на то, что полоса в силе.

"Просим водителей соблюдать требования специальных полос для движения автобусов и дорожных знаков на этой улице.

Всего через улицу Рашида Бейбутова ежедневно курсирует около 150 автобусов по 10 регулярным маршрутам. Соблюдая требования полосы, вы создадите условия для комфортного, беспрепятственного передвижения без задержек в среднем 120 000 пользователей общественного транспорта.

Надеемся, что вы продемонстрируете социальную ответственность и обеспечите свободное передвижение автобусов", – обратилось к водителям Агентство.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)