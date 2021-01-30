Открытие детсадов зависит от ситуации с коронавирусом - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Открытие детсадов зависит от ситуации с заражаемостью коронавирусом.

Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в субботу Trend.

"Хотелось бы, конечно, чтобы детсады открылись 15 февраля, но это зависит от ситуации с коронавирусом", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)