Министр образования Азербайджана о проведении занятий в ряде школ по субботам
БАКУ /Trend/ - Министр образования Эмин Амруллаев прокомментировал вопрос проведения занятий в ряде школ по субботам, когда в связи с карантинными ограничениями не работает общественный транспорт, сообщает в субботу Trend.
По словам министра, этот вопрос больше актуален для школ Баку, Сумгайыта и Абшерона, и в целом таких школ немного.
"В этом вопросе серьезных проблем с учащимися не возникает, так как большинство ходит в школу по месту проживания и необходимости в транспорте нет. Однако такая проблема может возникнуть в случае с учителями, и школы сами могут ее урегулировать, не добавляя в расписание для этих учителей уроки по субботам", - сказал он.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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