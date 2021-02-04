В Азербайджане с 15 февраля возобновляется работа детсадов

БАКУ /Trend/ - С 15 февраля будет возобновлена работа детсадов

Об этом сказала завотделом министерства образования Вафа Ягублу, сообщает в четверг Trend.

Она добавила, что детсады будут работать каждый день.

(Текст: Кямаля Сеидова)