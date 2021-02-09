Уже и в азербайджанских селах ученики могут воспользоваться возможностями проекта STEAM – министр (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в наших школах расширяется охват проекта STEAM. Отрадно, что наши ученики, обучающиеся в регионах и селах за пределами столицы, уже тоже могут воспользоваться этими возможностями.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в социальной сети написал министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что сегодня нанес ознакомительный визит в новый центр STEAM в городе Ширван.

"Хотя центр был создан в Ширване при Республиканском лицее с химико-биологическим уклоном, в организованных там программах смогут участвовать школьники не только Ширвана, но и близлежащих населенных пунктов.

В настоящее время проект STEAM объединяет более 25 тысяч учащихся 147 общеобразовательных школ. Центры STEAM такого масштаба планируется создать в 10 регионах страны. Важной частью нашей работы является обеспечение соответствия знаний и умений учащихся в общем образовании стремительно меняющимся мировым требованиям и формирования полезных навыков для будущего трудоустройства", – написал Эмин Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)