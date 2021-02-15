В Азербайджане открываются детсады

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня возобновляется учебно-воспитательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала завотделом по содержанию, обучению и оцениванию по общему образованию минобразования Вафа Ягублу.

"Дети в Баку, Сумгайыте, Абшероне и других районах страны будут ежедневно ходить в детский сад", - сказала она.