В Азербайджане открываются детсады
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня возобновляется учебно-воспитательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала завотделом по содержанию, обучению и оцениванию по общему образованию минобразования Вафа Ягублу.
"Дети в Баку, Сумгайыте, Абшероне и других районах страны будут ежедневно ходить в детский сад", - сказала она.
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