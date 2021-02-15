В Азербайджане началась вакцинация от коронавируса сотрудников Кабинета министров - репортаж Trend TV (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вакцинируются от коронавируса сотрудники государственных органов, сообщает в понедельник Trend TV.

На первом этапе будут вакцинированы 32 сотрудника Кабинета министров.

Отметим, что вакцинация в Азербайджане началась 18 января. Первыми были вакцинированы медработники, лица старше 65 лет и другие лица, относящиеся к группе риска.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)