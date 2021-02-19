Посещаемость занятий в школах Баку составляет около 85% - Управление образования

БАКУ /Trend/ - Посещаемость занятий в общеобразовательных школах Баку по состоянию на 19 февраля составляет около 85 процентов, сообщили в пятницу в ответ на запрос Trend в Управлении образования по г. Баку.

В школах частично восстановлены очные занятия в I-IX классах и подготовительных группах.

В настоящее время к занятиям в столичных школах привлечено более 410 тысяч учащихся.

Напомним, что в подготовительных группах уроки проводятся дважды в неделю, начальных классах - трижды в неделю, V-IX классах - дважды в неделю, в спецшколах (I-IX классах) - 5 раз в неделю.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)