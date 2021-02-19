Посещаемость занятий в школах Баку составляет около 85% - Управление образования
БАКУ /Trend/ - Посещаемость занятий в общеобразовательных школах Баку по состоянию на 19 февраля составляет около 85 процентов, сообщили в пятницу в ответ на запрос Trend в Управлении образования по г. Баку.
В школах частично восстановлены очные занятия в I-IX классах и подготовительных группах.
В настоящее время к занятиям в столичных школах привлечено более 410 тысяч учащихся.
Напомним, что в подготовительных группах уроки проводятся дважды в неделю, начальных классах - трижды в неделю, V-IX классах - дважды в неделю, в спецшколах (I-IX классах) - 5 раз в неделю.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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