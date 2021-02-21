Фонд "YAŞAT" откроет счет на 5000 манатов для новорожденного ребенка еще одного шехида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает реализацию проекта, охватывающего детей шехидов, родившихся после Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщили в воскресенье Trend в Фонде, были профинансированы необходимые расходы новорожденной дочери еще одного шехида Эльшада Мамедова, которую назвали Илькнур. С этой целью матери новорожденной было передано 1000 манатов, а на имя ребенка в банке будет открыт депозитный счет на 5000 манатов.

Средства перечисляются на счета за счет накопленных в Фонде пожертвований. К этой сумме регулярно будут начисляться проценты, и ребенок шехида сможет снять собранные средства по достижении 16-летнего возраста.

Отметим, что согласно договору, подписанному между банком и матерью, при необходимости мать ребенка сможет снять средства раньше, а также обменять эту сумму на любую валюту.

Напомним, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

(Автор: Самир Али. Редактор: Надир Насиров)