Вакцинацию прошли свыше 200 тыс. человек - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается поэтапный процесс вакцинации от COVID-19, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

В настоящее время вакцинируются лица в возрасте от 50 и старше лет.

"По состоянию на 23 февраля вакцинацию прошли свыше 200 тысяч граждан", - сказали в ведомстве.

Напомним, что для записи в онлайн-очередь для вакцинации лицам в возрасте от 50 и старше лет нужно пройти по ссылке https://randevu.its.gov.az/ Для записи необходимо ввести номер удостоверения личности и FİN-kod и нажать на «Проверить». Затем из предлагаемого списка следует выбрать пункт вакцинации, дату и время и ввести номер мобильного телефона. По завершении регистрации на этот номер отправляется сообщение о том, что очередь зарегистрирована. В сообщении будут указаны дата, время и место получения первой дозы вакцины. В регистратуре медучреждения необходимо будет предъявить удостоверение личности.

Помимо возможности зарегистрироваться в режиме онлайн, можно позвонить в поликлинику и предоставить в регистратуру информацию о себе для постановки в очередь на вакцинацию.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)