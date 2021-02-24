Турецкие врачи продолжают обследовать раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турецкие врачи, приглашенные в Азербайджан при поддержке Фонда «YAŞAT», продолжают обследовать тяжелораненых участников Отечественной войны, сообщает в среду Trend со ссылкой на Фонд,.

В бригаду турецких врачей входят ортопеды, нейрохирурги, общие хирурги и врачи других специальностей.

Напомним, что по приглашению Фонда «YAŞAT», при организационной поддержке Министерства обороны Азербайджана и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в нашу страну из Турции прибыла группа врачей.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)