В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

В связи с 29-ой годовщиной Ходжалинского геноцида руководство Бакинской высшей школы нефти посетили мемориальный комплекс «Крик матери».

Затем состоялось памятное онлайн-мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинской трагедии.

Вначале участники мероприятия почтили минутой молчания память жертв Ходжалинского геноцида.

Выступившие на мероприятии ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, заместитель директора Института кавказоведения НАНА, доктор философии по истории Рамиля Дадашова, доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН, доктор философии по истории Алемдар Шахвердиев проинформировали участников об исторических подробностях Ходжалинского геноцида.

Ректор Эльмар Гасымов сказал, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами г-на Ильхама Алиева азербайджанская армия провела контрнаступательную операцию «Железный кулак» и освободила за 44 дня территории нашей страны от 30-летней вражеской оккупации.

«Таким образом, наша армия отомстила врагу за Ходжалинский геноцид и другие военные преступления, совершенные против азербайджанского народа».

Было отмечено, что Ходжалинский геноцид, произошедший в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, отличается от других массовых преступлений, совершенных армянами против азербайджанского народа, своей античеловечностью, масштабами трагедии, жестокостью и безжалостностью. Было подчеркнуто, что международное признание Ходжалинского геноцида определено как одно из основных направлений внешней политики Азербайджанской Республики. В результате работы, проводимой в рамках кампании «Справедливость Ходжалы», мировая общественность постоянно информируется о Ходжалинском геноциде, и разные страны мира дают международно-правовую оценку этой трагедии.

Участники мероприятия подчеркнули, что, как и во время Ходжалинской трагедии, Республика Армения также совершала преступления против человечности в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Так, было отмечено, что в результате того, что Армения целенаправленно обстреливала баллистическими ракетами и кассетными бомбами города, мирное население и гражданские инфраструктуры, находящиеся вдали от зоны боевых действий, погибли 100 мирных жителей.

Затем был показан видеоролик о Ходжалинском геноциде и разгроме врага в Отечественной войне.

Напомним, что в результате Ходжалинской трагедии были беспощадно убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. 1275 мирных жителей были захвачены в плен, а о судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. В результате этого акта геноцида были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей – одного родителя.