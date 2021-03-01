По инициативе Агентства МСБ Азербайджана в 2020 г. были утверждены два нормативно-правовых акта

БАКУ /Trend/ - В рамках участия в формировании и регулировании единой государственной политики в сфере МСБ в прошлом году были утверждены два нормативно-правовых акта, разработанных по инициативе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

Об этом, как сообщает Trend в понедельник с брифинга, посвященного деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане за 2020 год, сказал председатель правления Агентства Орхан Мамедов.

По его словам, в прошлом году было представлено мнение по 86 проектам нормативных документов, подготовленных по различным направлениям.

«В отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2019-2020 годы достигнут прогресс по 9 из 12 критериев в приоритетах Азербайджана», - сказал Мамедов.

Он отметил, что в 2020 году в агентство поступили 3187 обращений граждан, 890 из которых были связаны с интересами МСБ. Из этих обращений 28 процентов были решены в рамках государственных бизнес-платформ, по 54 процентам были даны соответствующие рекомендации с разъяснением требований законодательства, а 11 процентов обращений были направлены в другие соответствующие структуры.

(Автор: Фидан Бабаева)