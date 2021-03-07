Завтра в Баку будет ветрено, в регионах ожидаются осадки

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Умеренный юго-западный ветер утром сменится на сильный северо-западный, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 760 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет на уровне 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, пройдут осадки, в горных территориях выпадет снег, местами будет туман. Западный ветер в некоторых местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах – ночью 3-8 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове будет дуть сильный ветер хазри, ожидаются значительные колебания атмосферного давления, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

(Редактор: Надир Насиров)