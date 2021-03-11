В Азербайджане работники пищеблока будут проходить обязательное медобследование

БАКУ /Trend/ - В гигиенических требованиях по продуктам питания и объектам общепита, вступающим в силу в Азербайджане с 1 апреля, отражены положения о прохождении обязательного медицинского обследования работниками пищеблока.

Об этом сказала сотрудница Агентства пищевой безопасности (АПБ) Ирада Гусейнли, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, для пищевых продуктов обновились требования по микробиологическим показателям. В документе наряду с микробиологическими критериями по продуктам питания отражены и показатели организации производства по гигиеническим правилам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)