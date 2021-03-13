В Азербайджане обеспечена занятость около 3 700 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - В послевоенный период в Азербайджане к активной занятости привлечены до 3 700 членов семей шехидов, раненых участников Отечественной войны и лиц, пострадавших от армянского террора, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Из них 3 300 человек привлечены к программе самозанятости, и ведутся работы по обеспечению их активами для создания малых хозяйств и предприятий по выбранным видам деятельности.

645 гражданам была оказана поддержка в обеспечении оплачиваемыми общественными работами, оперативном решении вопросов занятости путем совместного финансирования заработной платы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)