В Азербайджане выявлено 376 новых случаев заражения COVİD-19, вылечился 101 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечился 101 заболевший, скончались четыре человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлен 240 671 случай заражения COVID-19, из этого числа 231 061 человек вылечился, 3 286 человек – скончались. Продолжается лечение 6 324 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 5 891 тест, в целом за все время пандемии – 2 716 017 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)