В Азербайджане выявлено 376 новых случаев заражения COVİD-19, вылечился 101 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечился 101 заболевший, скончались четыре человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлен 240 671 случай заражения COVID-19, из этого числа 231 061 человек вылечился, 3 286 человек – скончались. Продолжается лечение 6 324 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 5 891 тест, в целом за все время пандемии – 2 716 017 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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