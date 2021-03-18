"Британский" штамм коронавируса обладает высокой способностью сохранять заразность - TƏBİB
БАКУ /Trend/ - Было бы неверно увязывать высокий рост инфицирования коронавирусом в Азербайджане с существованием его "британского" штамма, сказал в четверг Trend глава Рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.
Он отметил, что человек не может самостоятельно установить, заражен ли он "британским" штаммом или нет.
"У этого штамма такие же симптомы, как и у SARS-CoV-2, но он обладает высокой способностью сохранять заразность. Лечится он точно так же, как и другие штаммы", - сказал Алиев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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