Госсекретарь США принял участие в мероприятии по случаю праздника Новруз, организованном Азербайджаном и странами Центральной Азии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации посольств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана в США, а также при модераторстве Международного центра Меридиан и Общества Оксус по Центральной Азии 19 марта в городе Вашингтон прошло онлайн-мероприятие по сулчаю праздника Новруз.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в США, в качестве высокопоставленных гостей мероприятия госсекретарь США Энтони Блинкен, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по вопросам образования и культуры Метью Люссенхоп, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс, заместитель начальника Национальной гвардии США генерал-лейтенант Марк Сассэвил озвучили свои поздравления.

В своем выступлении госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что Новруз ежегодно отмечают многие граждане США, и что этот праздник, имеющий тысячелетнюю историю, объединяет народы Соединенных Штатов с народами стран-организаторов мероприятия. Он отметил, что Новруз - это новое начало, новые возможности и надежда на новое сотрудничество между США и всеми странами-организаторами мероприятия.

Далее выступили послы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана, которые также в свою очередь озвучили поздравления по случаю праздника новруз.

С видео мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://youtu.be/Wrf23KwrjKc