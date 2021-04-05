В Азербайджане выявлено 1 099 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 647 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 099 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 647 человек, скончались - 34, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 271 834 случая заражения COVID-19. Из этого числа 242 293 человека вылечились, 3 711 – скончались. Продолжается лечение 25 830 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 763 теста, а в целом за все время пандемии – 2 935 718.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)