В трех районах Баку началась замена старых лифтов

БАКУ /Trend/ - В жилых зданиях в Низаминском, Бинагадинском и Хатаинском районах Баку началась замена лифтов с истекшим сроком эксплуатации.

Об этом сказал журналистам директор ПО "Бакылифттемир" Халил Алекперов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, новые лифты будут управляться центральным диспетчером.

"В ведении ПО 5 337 лифтов. В 2019-2020 гг. 580 из них были заменены на новые. По договору, подписанному между ПО и компанией Wittur Holding GMBH, в Баку доставлены еще 625 лифтов. С сегодняшнего дня началась замена старых лифтов на новые", - сказал директор ПО.

Алекперов добавил, что предусмотрена замена еще 2503 лифтов: "Этот процесс планируется начать со следующего года".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)