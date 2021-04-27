Китай безвозмездно передал Азербайджану 150 тыс. доз вакцины от коронавируса (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Китай безвозмездно передал Азербайджану 150 тысяч доз вакцины от коронавируса.
27 апреля в министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось подписание соответствующего акта, сообщает во вторник Trend.
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