В Азербайджане растет число видов, которые должны быть занесены в Красную книгу - замминистра

БАКУ /Trend/ - К сожалению, приходиться констатировать, что в Азербайджане сегодня растет число видов, которые необходимо занести в Красную книгу.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, в первое издание Красной книги Азербайджана было включено 108 видов фауны и 140 - флоры. Во втором издании эти цифры выросли до 223 и 300 соответственно.

"Не исключено, что эти показатели вновь увеличатся в третьем издании Красной книги. Климатические изменения и антропогенное воздействие приводят к тому, что виды становятся редкими, а в некоторых случаях исчезают. В случае с Азербайджаном они привели к тому, что численность некоторых видов достигла критического уровня. Есть несколько видов, которые исключены из Красной книги и внесены в специальные списки", - сказал Керимов.

Замминистра добавил, что в новом издании Красной книги Азербайджана оценка будет вестись в соответствии с международными критериями.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)