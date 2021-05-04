Филиал МГУ им.М.В. Ломоносова в Баку объявляет вакансии
Филиал МГУ им.М.В. Ломоносова в Баку объявляет конкурс на следующие вакансии:
I. Административные должности:
- Проректор по учебной работе;
- Проректор по научной работе;
- Проректор по воспитательной работе;
- Декан химического факультета;
- Декан факультета психологии;
- Декан факультета прикладной математики;
- Декан филологического факультета;
- Декан физического факультета.
Требования к кандидатам:
- умение управлять учебным процессом в соответствии с современными стандартами;
- ученая степень и ученое звание;
- минимум 5 лет опыта работы в системе высшего образования;
- знание русского языка (свободное владение), желательно знание других иностранных языков;
- владение компьютерными программами Microsoft Office.
II. Прочие вакансии:
- Заведующий кафедрой иностранных языков и иностранной литературы;
- Преподаватель английского языка;
- Специалист по английскому языку;
- Преподаватель азербайджанского языка.
Требования к кандидатам:
- использование современных методов обучения и информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;
- высшее образование по соответствующей специальности и опыт работы в системе высшего образования;
- академические навыки письма на английском языке.
Заработная плата определяется в зависимости от квалификации кандидата. Предпочтение отдается кандидатам, получившим образование за рубежом.
Желающие принять участие в конкурсе могут отправить свое резюме (резюме должно быть на азербайджанском или на русском языке и содержать личную и профессиональную информацию) на адрес [email protected] до 31 мая 2021 года, указав точное название вакансии.
Контактный телефон для дополнительной информации: 012-598-93-28 (I – V дни недели с 10.00 до 14.00).