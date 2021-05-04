Филиал МГУ им.М.В. Ломоносова в Баку объявляет вакансии

Общество 4 мая 2021 14:50 (UTC+04:00)
Филиал МГУ им.М.В. Ломоносова в Баку объявляет вакансии

Филиал МГУ им.М.В. Ломоносова в Баку объявляет конкурс на следующие вакансии:

I. Административные должности:

- Проректор по учебной работе;

- Проректор по научной работе;

- Проректор по воспитательной работе;

- Декан химического факультета;

- Декан факультета психологии;

- Декан факультета прикладной математики;

- Декан филологического факультета;

- Декан физического факультета.

Требования к кандидатам:

- умение управлять учебным процессом в соответствии с современными стандартами;

- ученая степень и ученое звание;

- минимум 5 лет опыта работы в системе высшего образования;

- знание русского языка (свободное владение), желательно знание других иностранных языков;

- владение компьютерными программами Microsoft Office.

II. Прочие вакансии:

- Заведующий кафедрой иностранных языков и иностранной литературы;

- Преподаватель английского языка;

- Специалист по английскому языку;

- Преподаватель азербайджанского языка.

Требования к кандидатам:

- использование современных методов обучения и информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;

- высшее образование по соответствующей специальности и опыт работы в системе высшего образования;

- академические навыки письма на английском языке.

Заработная плата определяется в зависимости от квалификации кандидата. Предпочтение отдается кандидатам, получившим образование за рубежом.

Желающие принять участие в конкурсе могут отправить свое резюме (резюме должно быть на азербайджанском или на русском языке и содержать личную и профессиональную информацию) на адрес [email protected] до 31 мая 2021 года, указав точное название вакансии.

Контактный телефон для дополнительной информации: 012-598-93-28 (I – V дни недели с 10.00 до 14.00).

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