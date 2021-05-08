БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана обратилось в Государственный таможенный комитет в связи с птичьим гриппом.

Как сообщили в субботу Trend в агентстве, на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) об эпизоотической ситуации в мире АПБ принимает соответствующие меры в целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть на территорию нашей страны из других государств.

Согласно информации Всемирной организации по охране здоровья животных, у мелкого рогатого скора в Южном округе Израиля выявлена оспа, а в Северо-Западной провинции ЮАР и Мурешской области Румынии – высокопатогенный птичий грипп. В целях защиты территории нашей страны от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть из-за рубежа, с учетом принципа зонирования в соответствии с «Кодексом здоровья наземных животных» было введено временное ограничение на импорт в Азербайджан из Южного округа Израиля всех видов мелкого рогатого скота, произведенных из них продукции и сырья, включая генетический материал, а также всех видов живой птицы, мяса птицы и яиц из Северо-Западной провинции ЮАР и Мурешской области Румынии.

В то же время для усиления контрольных мер в связи с прибывающими и проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Израиля, ЮАР и Румынии в Государственный таможенный комитет было направлено соответствующее обращение.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)