Определены победители Научных конференций, посвященных 98-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Определены победители конференции «Автоматизация процессов и информационная безопасность - 2021» - последней из II Международных научных конференций студентов и юных исследователей, организованных Бакинской высшей школой нефти (БВШН) по случаю 98-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Программа конференции включала следующие секции: «Системы измерения и контроля», «Системный анализ и моделирование», «Интеллектуальные системы и управление», «Интернет вещей (IoT) и робототехника», «Обработка изображений и сигналов», «Промышленное применение больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта», «Сети и облачные технологии», «Информационная безопасность в промышленных сетях», «Проблемы кибербезопасности».

Первое место в секции «Интеллектуальные системы и управление», «Интернет вещей (IoT) и робототехника», конференции занял студенты БВШН Роман Толстошеев, Азер Садыхзаде, второе место - Фарид Гамидов (БВШН), третье место - Нурида Ширинзаде.

В секции «Системный анализ и моделирование» первое место было присуждено студентке БВШН Рейхане Керимли, третье место - Айтадж Абдуллаевой, Эйвазу Наджафли, Али Аскерову, Рустаму Мамедли, Шамс Алиеву (БВШН).

Первое место в секции «Системы измерения и контроля» заняла Вафа Мамедова (БВШН), второе место - Сакина Нагизаде (БВШН), третье место - Мустафа Агаев (БВШН).

В секции «Проблемы кибербезопасности» первое и второе места были присуждены представителям Института информационных технологий НАНА Орхану Валиханлы и Эльшану Багирову соответственно. Третье место в этой секции заняла представительница БВШН Хамида Алиева.

Первое место в секции «Промышленное применение больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта» заняли Эйваз Наджафли, Али Аскеров, Рустам Мамедли (БВШН), второе место - Эльтун Ахмедов (Институт информационных технологий НАНА), третье место - Тарлан Ахадлы (БВШН).

Лейла Мамедова (Институт информационных технологий НАНА), Азер Алиев (БВШН), Рагим Гашимов (БВШН) разделили 1, 2 и 3 места соответственно.

77 тезисов были представлены на конференцию студентами и молодыми исследователями из местных и зарубежных учебных заведений. Всего на конференции было представлено около 300 тезисов.

Отметим, что уже второй год подряд конференции проводятся как на международном уровне, так и в режиме онлайн.