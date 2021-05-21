Выступать в Национальной арене гимнастики в Баку почетно и ответственно - спортсмен из Литвы

БАКУ /Trend/ - Национальная арена гимнастики в Баку очень большая и красивая, выступать в таком зале почетно и ответственно.

Об этом в пятницу сказал Trend участник Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике, спортсмен из Литвы Дариус Юргелевичиус.

«Остался доволен своим выступлением, думаю, мне все удалось. После программы была возможность переговорить с тренером, он меня похвалил. Турнир в Баку - первые мои крупные международные соревнования. Организация соревнований проходит на высшем уровне – зал Арены гимнастики большой и красивый, меня переполняют положительные эмоции», - отметил спортсмен.

Дариус Юргелевичиус добавил, что у него была возможность совершить прогулку по столице Азербайджана, и он восхищен красотой города.

«У меня было время пройтись по городу, но мы планируем совершить еще прогулку, посетить Старый город (прим. – Ичеришехер). Баку необыкновенно красивый, здесь интересная архитектура – сочетание современных и исторических зданий», - сказал гимнаст из Литвы.

Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)