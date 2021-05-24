В Азербайджане названа дата выплаты адресной соцпомощи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане адресная государственная социальная помощь будет выплачена 27 мая, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госфонд социальной защиты.

На первое апреля 2021 года адресную соцпомощь получили 279 тысяч членов 66 100 малообеспеченных семей. Ее среднемесячный размер на одного человека составил 58,2 маната.

Помимо этого, 293 600 гражданам из разных категорий населения назначена президентская стипендия.