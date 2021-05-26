Сегодня в Азербайджане состоятся вступительные экзамены в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены (вторая попытка) в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана, передает Trend в среду со ссылкой на ГЭЦ.

Вступительные экзамены пройдут в семи городах и районах республики – Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, в общей сложности в 63 зданиях.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 3 часа. За 15 минут до его начала завершится время пропуска на экзамен. Входить в здание, где пройдет экзамен, разрешено только в медицинских масках, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.

Бакалавры должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность; пропуск на экзамен и "Декларацию о состоянии здоровья участника экзамена".

Лица, в документах которых обнаружены несоответствия, или у которых нет одного из этих документов, не будут допущены к экзамену.

Заявки на участие в экзамене подали 14 694 бакалавра. Из них 13 530 будут сдавать экзамен по азербайджанскому сектору и 1 164 - по русскому.

(Редактор: Натаван Эфендиева)