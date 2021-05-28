В Иране за сутки от коронавируса скончались 184 человека
БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 184 человека.
Об этом сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в пятницу Trend.
К сожалению, в Иране от COVID-19 скончались в общей сложности 79 568 человек, сказала она.
Коронавирусом за сутки заразились 10 253 человека, общее число заболевших достигло 2 886 111. Состояние 4 383 пациентов оценивается как тяжелое.
До сегодняшнего дня от коронавируса в Иране выздоровели 2 410 252 человека.
В стране за все время пандемии проведено более 19,5 миллиона тестов на COVID-19.
В Иране использовано около 3,63 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 3,14 миллиона человек, вторую - 499 тысяч.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)