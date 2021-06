Азербайджанка Нурана Акбарова получила приз “ Золотой Карандаш” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Нурана, которая в данный момент обучается в Европе, победила в международном конкурcе креативных студентов “The Young Ones”, обойдя тысячи претендентов со всего мира.

Нурана получила приз “Золотой карандаш” за рекламный ролик “Прикасаясь к чувствам” для компании “Whatsapp”.

Конкурс “The Young Ones”- «Юные» - один из самых популярных студенческих конкурсов в области рекламы, интерактивного креатива и дизайна. Он выявляет молодые таланты с 1986 года. В креативной среде это эквивалент “Каннских Львов” для студентов.

Нурана Акбарова, выпускница Современного Образовательного Комплекса имени Гейдара Алиева. В данный момент Нурана изучает Креативную рекламу в Академии Искусства имени Виллема Де Куннинга (Willem De Kunning Academy of Art /WDKA) и Историю Искусства в Университете имени Эразма Роттердамского (Erasmus University Rotterdam ) в Голландии.

С роликом можно ознакомиться перейдя по ссылке: The One Club / Young Ones Awards - Archive of Past Winners