Последствия этого учебного года придется долго устранять – Минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Мы приближаемся к завершению тяжелого учебного года в Азербайджане, но нам придется долго устранять его последствия.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.
Министр отметил, что в этом году более 84 000 учеников закончат 11-й класс и более 131 000 – девятый класс.
«Этот год стал необычным и для более чем 160 000 первоклассников, которые также проучились этот учебный год в полудистанционном, полугибридном режиме», – добавил Эмин Амруллаев.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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