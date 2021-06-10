Последствия этого учебного года придется долго устранять – Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы приближаемся к завершению тяжелого учебного года в Азербайджане, но нам придется долго устранять его последствия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что в этом году более 84 000 учеников закончат 11-й класс и более 131 000 – девятый класс.

«Этот год стал необычным и для более чем 160 000 первоклассников, которые также проучились этот учебный год в полудистанционном, полугибридном режиме», – добавил Эмин Амруллаев.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)