Азербайджанские спортсменки вышли в финал чемпионата Европы по художественной гимнастике
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсменки Зохра Агамирова и Арзу Джалилова вышли в финал многоборья 37-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в городе Варна (Болгария), сообщает Trend.
Зохра Агамирова в многоборье, где учитывается три лучших результата из четырех представленных упражнений, набрала 72.700 балла, заняв 12 место.
Результат Арзу Джалиловой за три упражнения составил 67.350 балла, она заняла 20 позицию.
Отметим, что в финале многоборья, который состоится 12 июня, выступят 24 спортсменки. Кроме того, завтра на чемпионате в квалификации выступит команда Азербайджана в групповых упражнениях.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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