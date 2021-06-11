Азербайджанские спортсменки вышли в финал чемпионата Европы по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсменки Зохра Агамирова и Арзу Джалилова вышли в финал многоборья 37-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в городе Варна (Болгария), сообщает Trend.

Зохра Агамирова в многоборье, где учитывается три лучших результата из четырех представленных упражнений, набрала 72.700 балла, заняв 12 место.

Результат Арзу Джалиловой за три упражнения составил 67.350 балла, она заняла 20 позицию.

Отметим, что в финале многоборья, который состоится 12 июня, выступят 24 спортсменки. Кроме того, завтра на чемпионате в квалификации выступит команда Азербайджана в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)