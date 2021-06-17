Стоит Ли Покупать Недвижимость В Период Пандемии? (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Несмотря на все что с нами произошло в 2020 году, 2021 год — это отличное время для покупки недвижимости в Баку. Однако есть нюансы. Давайте разбираться кому и как стоит вкладывать средства в столичную недвижимость.

Как 2020 Год Повлиял На Рынок Недвижимости?

Сначала — первая волна пандемии и всеобщий локдаун, затем — цены на нефть упали до минимального за последние 10 лет уровня в 19,33 за баррель. После наша страна отстаивала свою целостность в войне за Карабах. Завершился год слухами о вторичной волне эпидемии: к сожалению, слухам суждено было стать реальностью. Одним словом, 2020 год побил все антирекорды.

Такие жесткие условия неминуемо привели к кризису в сфере недвижимости. Естественный спад спроса на жилище в 2020 году напрямую повлиял на востребованность к недвижимости в 2021 году.

Так, Центральный Банк Азербайджана отчитался о значительном повышении уровня ипотечного кредитования. За январь-февраль 2021 года общее количество выданных на покупку ипотечного жилья средств приблизилось к 60 миллионам манатов, превысив уровень 2020 года более чем в 2 раза. С другой стороны, некоторые банки предоставили возможность смешанных кредитов по сниженной процентной ставке. Например, банк ВТБ предложил своим пользователям ставку в 16.9% годовых вместо привычных 18-23%. Фактически, клиенты банка могли объединить несколько займов в один и снизить общую ставку, получив при этом дополнительные наличные средства.

Кому Выгодно Покупать Недвижимость В 2021?

Покупка дома во время COVID может быть хорошей идеей, если вы:

Имеете стабильный доход

Работаете в государственном учреждении или в другом надежном месте

Обладаете достаточным количеством средств на первый взнос (банки готовы пойти навстречу)

Не имеете текущих долговых обязательств

Аналитики считают, что 2021 год — это оптимальное время для инвестиций недвижимость. Вот несколько причин почему вам стоит задуматься:

Наблюдается устойчивый рост цен. За последний год цены выросли по всему миру в среднем на 5%, в соседней России показатель составляет 8%. Прогнозируемый рост в сфере недвижимости может достигнуть оценки в 12-15% годовых. Рынок кредитования предлагает одни из самых низких ставок за все время. Мировая тенденция не обошла и нашу страну, возможно, поэтому за первые два месяца 2021 года банки-члены ипотечного и кредитно-гарантийного фонда рефинансировали на 350% больше кредитов связанных с ипотекой.

Для того чтобы вложить средства в недвижимость достаточно сделать первый шаг: вы можете ознакомится с возможными вариантами на сайте недвижимости Korter. Компания успешно занимается продажей новостроек, коттеджей и вилл в Азербайджане, а также еще 10 странах.

В Какую Недвижимость Вкладываться В 2021?

Сектор недвижимости переживает подъем во всех областях; однако быстрее всего дорожают коттеджные городки в баку и загородная недвижимость в целом. В период постпандемии людям скорее свойственно желание уединиться с природой, чем оставаться в шумном городе. В особенности это актуально для летнего и осеннего сезонов.

Кроме того, повышенный уровень предложения на рынке недвижимости позитивно сказывается на количестве возможных домов, квартир и вилл, что делает выбор более интересным. Хотя каждая семья принимает решения о покупке дома самостоятельно, взвесив все за и против, можно с уверенностью утверждать, что 2021 год — это весьма благоприятный момент для вложений в недвижимость.