В Азербайджане право работы по бессрочным трудовым договорам получили 5 345 учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2020–2021 учебном году право приема на работу по бессрочным трудовым договорам получили 5 345 учителей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство образования.

За указанный период на основании централизованного конкурса по срочным договорам на работу было принято 8 899 кандидатов.

В онлайн-собеседованиях, организованных для кандидатов, 5345 человек добились успеха, получив право быть назначенными по бессрочному трудовому договору в школы, в которых работали по срочному договору.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)