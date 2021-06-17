В Азербайджане право работы по бессрочным трудовым договорам получили 5 345 учителей
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2020–2021 учебном году право приема на работу по бессрочным трудовым договорам получили 5 345 учителей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство образования.
За указанный период на основании централизованного конкурса по срочным договорам на работу было принято 8 899 кандидатов.
В онлайн-собеседованиях, организованных для кандидатов, 5345 человек добились успеха, получив право быть назначенными по бессрочному трудовому договору в школы, в которых работали по срочному договору.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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