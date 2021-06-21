7 студентов Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в «Азерикимья»

БАКУ /Trend/ - Студенты и выпускники Бакинской высшей школы нефти (БВШН) устроились на работу в производственное объединение «Азерикимья».

Так, выпускники кафедры химической инженерии Икрам Рагимли, Анар Гасанов, Фуад Сафаров, а также студенты 5-го курса этой же кафедры Арзу Байрамова, Эльнур Расулов, Махмуд Ахмедов и Мохаммед Усубов успешно прошли этап экзамена и собеседования при приеме на работу в производственное объединение.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с выпускниками вуза по данному поводу. Э. Гасымов поздравил молодых инженеров, сделавших первый шаг в своей карьере, пожелал им успехов в работе и дал им свои рекомендации. Ректор выразил уверенность, что они как высококвалифицированные специалисты внесут свой вклад в развитие предприятия.

Выпускники, в свою очередь, отметили, что будут ответственно подходить к своей работе, вкладывать свои знания и опыт в развитие предприятия. Они также выразили благодарность руководству производственного объединения “Азерикимья” за созданные условия и поддержку.