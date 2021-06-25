В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 89 человек (версия 2)
(первая версия в 16:37)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом, 89 человек выздоровели, двое - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 335 741 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 329 959 человек вылечились, 4 967 - скончались, число активных больных составляет 815.
За последние сутки в Азербайджане проведено 7 728 тестов на COVID-19, а за все время пандемии – 3 713 779.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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