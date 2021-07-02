"Norm Sement"- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин

БАКУ/Trend/ - "Norm Sement"- первый на Южном Кавказе, цементный завод, получивший сертификат API (American Petroleum Institute).

Работа для получения сертификата API велась более одного года. В течение этого срока была проведена модернизация соответствующего оборудования, приобретены дополнительные испытательные приборы, а также построен новый шестиотсечный цементный силос. В целях усовершенствования системы контроля качества был организован внутренний аудит. Процесс успешно завершен с прохождением аудита API.

Программа сертификации соответствует самым высоким стандартам. Сертификат API признан самым востребованным гарантийным документом в сфере производства тампонажного цемента для скважин.

API Monogram – лицензия, включающая в себя регулярные процессы производства и испытаний цемента в соответствии со стандартами API. На предприятии, обладающем этой лицензией, должна быть внедрена система контроля качества, соответствующая стандартам API Q1, и производимая продукция должна отвечать требованиям API Spec 10A.

Основанием для выдачи сертификата API Q1 является соответствие требованиям качества нефтегазовой промышленности. "Norm Sement" получил сертификаты Q1 и 10A от Американского Института Нефти. Благодаря этому "Norm Sement" станет первым на Южном Кавказе производственным предприятием, производящим тампонажный цемент для нефтяных скважин.

Соглашения о разделе продукции (PSA), подписанные между SOCAR и BP Exploration (Азербайджан), в соответствии законодательством Азербайджана, при наличии соответствующего качества продукции, предусматривают, что предпочтения отдаются местному производству и местным сервисным компаниям.

Тампонажный цемент, производимый "Norm Sement", соответствует всем требованиям качества и сертификации, что, в свою очередь, даст стимул для развития местного производства.

Благодаря полученным сертификатам ОАО "Norm" теперь имеет возможность экспорта своей продукции, что может положительно отразится на росте объема экспорта ненефтяной продукции.

Кроме этого, производство в Азербайджане цемента в соответствии с международными стандартами создаст условия для предотвращения оттока иностранной валюты из страны.

Крупнейший производитель цемента на Южном Кавказе "Norm Sement" и в дальнейшем продолжит осуществлять свою деятельность в соответствии с международными стандартами.