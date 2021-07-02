TƏBİB нацелено на повышение качества и доступности медуслуг в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) нацелено на повышение качества и доступности медицинских услуг в Азербайджане.

Об этом сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, TƏBİB играет важную роль в трансформации и реформировании сферы здравоохранения.

По словам Байрамлы, многие считают, что TƏBİB - это структура, созданная для борьбы с пандемией.

«Однако борьба с пандемией - это всего лишь часть нашей деятельности. Наша главная цель - сделать доступными все медицинские услуги», - сказал он.

По его словам, вести борьбу с пандемией смогли только страны с развитыми услугами здравоохранения.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)