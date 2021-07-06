В Азербайджане в связи с Гурбан байрамы перенесены экзамены по способностям

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационной центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам, которые должны были принять участие в экзамене по способностям 19 июля.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ, в связи со сменой мест рабочих и выходных дней в соответствии с решением Кабинета министров экзамены по изобразительному искусству, запланированные на 19 июля 2021 года, перенесены на 17 июля.

Абитуриенты, которые будут сдавать экзамен по живописи (10) Комиссии по живописи и экзамен по лепке (12) Комиссии по скульптуре, должны прийти на экзамен 17 июля.

Абитуриенты могут распечатать обновленные пропуски на экзамен на сайте ГЭЦ.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)