В Азербайджане в связи с Гурбан байрамы перенесены экзамены по способностям
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационной центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам, которые должны были принять участие в экзамене по способностям 19 июля.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ, в связи со сменой мест рабочих и выходных дней в соответствии с решением Кабинета министров экзамены по изобразительному искусству, запланированные на 19 июля 2021 года, перенесены на 17 июля.
Абитуриенты, которые будут сдавать экзамен по живописи (10) Комиссии по живописи и экзамен по лепке (12) Комиссии по скульптуре, должны прийти на экзамен 17 июля.
Абитуриенты могут распечатать обновленные пропуски на экзамен на сайте ГЭЦ.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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