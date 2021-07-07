В Азербайджане на следующей неделе пройдут вступительные экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет 14 июля вступительные экзамены по 3-й группе специальностей, а 15 июля - по 2-й группе.

Как сообщили в среду Trend в ГЭЦ, экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Агджебеди, Гекчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

"Пропускной лист на экзамен" можно распечатать на сайте ГЭЦ. В нем указаны дата проведения экзамена, город (район), здание, зал, время начала и время прибытия абитуриента к экзаменационному зданию, а также другие данные.

Экзамены начнутся в 10:00. Пропуск на них прекращается за 15 минут до начала.

Абитуриенты должны иметь при себе следующие документы:

- "Пропускной лист на экзамен";

- декларацию о здоровье;

- оригинал удостоверения личности:

а) удостоверения личности граждан Азербайджана (в том числе в возрасте до 16 лет);

б) разрешения, выдаваемые Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства; удостоверения беженца, выдаваемые иностранным гражданам и членам их семей, получившим статус беженца.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)