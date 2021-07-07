Завершено предварительное следствие по уголовному делу экс-главы ИВ Имишлинского района

БАКУ /Trend/ - Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-главы Исполнительной власти (ИВ) Имишлинского района Азербайджана Вильяма Гаджиева.

Как передает в среду Trend, собранные в ходе следствия материалы в ближайшее время будут направлены в суд.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности по фактам злоупотребления должностными полномочиями, растраты, неоднократного получения взяток и должностного подлога, Вильям Гаджиев был привлечен к ответственности по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Сабаильским районным судом в отношении Гаджиева была избрана мера пресечения в виде ареста.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)